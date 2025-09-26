معطل پٹواری نے عدالتی مفرور کے ذریعہ لوگوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا
بھیرہ(نامہ نگار )محکمہ مال میں ہونے والی بدعنوانیوں کے منظر عام پر آنے سے سیخ پا ہو کر پٹواری اپنی بدعنوانیوں کو چھپانے کے لئے ایک عدالتی مفرور کا سہارا لے کر دھمکیوں پر اتر آئے۔۔۔
تحصیل بھیرہ کے پٹوار حلقہ میلووال رکھ میلووال ویرووال جیون وال بنہ میانوالا بولا اور دیگر مواضعات میں پٹواریوں کی فرد اور انتقال کے حصول اور رپورٹ فارم جاری کرنے پر کی جانے والی لوٹ مار پر گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے فوری کاروائی کرتے ہوئے جیون وال سرکل کے پٹواری رانا تیمور کو معطل کر دیا تھا جس پر دیگر مواضعات کے پٹواریوں نے ایک عدالتی مفرور اور اس کے کارندوں کا سہارا لے کر لوگوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس کی بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ نے شدید مذمت کی ہے ۔