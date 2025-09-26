صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹر فلٹریشن پلا نٹس کی بحالی و مر مت ،انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر، میانوالی اسد عبا س مگسی کی زیر صدارت واٹر فلٹریشن پلا نٹس کی بحالی و مر مت اور اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔۔۔۔

اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر کے فلٹریشن پلا نٹس کی بحالی و مر مت کی پیش رفت اور اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈی ڈی ڈویلپمنٹ نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہو ئے بتا یا کہ حکومت پنجاب کے فلاحی اقدام کے تحت ضلع میانوالی کے 30 بند واٹر فلٹریشن پلا نٹس کی بحالی و مر مت کاکا م مکمل کر کے انھیں فعال بنادیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہو ئے کہا کہ حکو مت پنجاب کاویژن ہے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا ئے ۔انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ جن واٹر فلٹریشن پلا نٹس کی بحالی و مر مت کا کا م مکمل ہو چکا ہے ان کی با قاعدگی سے ما نیٹرنگ کو بھی یقینی بنا یا جا ئے ۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے اینٹی ڈینگی سرگرمیوں سے متعلق محکمہ صحت کے افسران سے بریفنگ لی۔انھوں نے محکمہ صحت کے افسران کوہدایت کی کہ اینٹی ڈینگی سرگرمیوں میں مزید تیزی لا ئی جا ئے اور تما م ہاٹ سپاٹس کی با قاعدگی سے ما نیٹر نگ کویقینی بنا یا جا ئے ۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ اینٹی ڈینگی ٹیموں کو فیلڈ میں متحرک کیا جا ئے اور گھر گھر سرویلنس کی جا ئے ۔ اجلاس میں ڈی ڈی ڈویلپمنٹ شعیب رضا خان، انچارج ڈی ایچ ڈی سی ڈاکٹر عزیز الرحمن ملک اور ڈینگی فوکل پر سن چوہدری محمد ناصر نے شرکت کی۔

 

 

