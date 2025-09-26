ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا اچانک جنرل ہسپتال میانوالی کادورہ
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا اچانک جنرل ہسپتال میانوالی کادورہ۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے نر سری وارڈ، او پی ڈی، فارمیسی سمیت جملہ شعبہ جات کاتفصیلی معائنہ کیا۔۔۔
،صفائی ستھرائی کے نظام اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ہسپتال میں مو جود مریضوں کے مسائل سنے اور علاج معالجہ کی سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ حکو متی ویژن کے مطابق ہسپتال میں آنیوالے مریضوں کو علا ج معالجہ کی تما م سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا یا جا ئے اور صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنا یا جا ئے ۔