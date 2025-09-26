کندیاں شہر میں جھولتی بجلی کی تاریں موت کا پیغام بن گئیں، فوری اصلاحات کا مطالبہ
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں شہر اور گردونواح میں بجلی کی جھولتی تاریں شہریوں کے لیے جان لیوا خطرہ بن چکی ہیں، متعدد حادثات اور قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد بھی فیسکو حکام کی خاموشی معنی خیز ہے ۔۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کندیاں کے گلی محلوں، بازاروں، چوراہوں اور شاہراہوں پر بجلی کی لٹکتی تاریں واپڈا کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بارش یا تیز آندھی میں تاروں کے ٹوٹ کر گرنے کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بارہا متعلقہ اہلکاروں کو شکایات درج کروائیں لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ شہریوں نے ایکسئین واپڈا میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر بجلی کی ترسیل کے نظام کو موثر بنایا جائے تاکہ مزید جانوں کا ضیاع نہ ہو۔