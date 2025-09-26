صحافی مظہر اقبال کی اچانک حادثاتی موت پر موچھ پریس کلب کا اظہار تعزیت
موچھ(نمائندہ دنیا)اسلام آباد کے معروف صحافی مظہر اقبال کی اچانک حادثاتی موت پر دلی صدمہ و رنج پہنچا ہے ۔۔۔
ان خیالات کا اظہار موچھ پریس کلب سرپرست محمد نصر اللہ خان نیازی صدر غلام عباس خان جنرل سیکرٹری محمد یونس خان ظہیراقبال خان ،سینئر نائب صدر احسان اللہ خان ،فنانس سیکرٹری امان اللہ خان بجلی ،محمد عمر خان،فیاض احمد خان،سیف اللہ خان بھوروی ،مطیع اللہ خان مجاہد،عبدالحسیب خان ہزارے خیل اور دیگر نے ایک مشترکہ تعزیتی بیان میں کیا ۔