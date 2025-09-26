شہید کانسٹیبل محمد حق نواز کی برسی افسروں کی قبر پر حاضری اور فاتحہ خوانی
میانوالی (نامہ نگار ) ضلع میانوالی میں شہید ہونے والے دلیوالی کے رہائشی شہید کانسٹیبل محمد حق نواز کی برسی کے موقع پر میانوالی پولیس کے افسران کی شہید کی قبر پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔۔۔۔
پولیس کے چاک و چوبند دستہ نے سلامی دی،آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پولیس افسران و جوانوں نے 25 ستمبر 1986 کو دوران ڈیوٹی شہید ہونیوالے دلیوالی کے رہائشی شہید کانسٹیبل محمد حقنواز کی برسی کے موقع پر ان کی قبر پر حاضری دی۔ شہید کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی،چادر چڑھائی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔