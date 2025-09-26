صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید کانسٹیبل محمد حق نواز کی برسی افسروں کی قبر پر حاضری اور فاتحہ خوانی

  • سرگودھا
شہید کانسٹیبل محمد حق نواز کی برسی افسروں کی قبر پر حاضری اور فاتحہ خوانی

میانوالی (نامہ نگار ) ضلع میانوالی میں شہید ہونے والے دلیوالی کے رہائشی شہید کانسٹیبل محمد حق نواز کی برسی کے موقع پر میانوالی پولیس کے افسران کی شہید کی قبر پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔۔۔۔

پولیس کے چاک و چوبند دستہ نے سلامی دی،آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ  محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پولیس افسران و جوانوں نے 25 ستمبر 1986 کو دوران ڈیوٹی شہید ہونیوالے دلیوالی کے رہائشی شہید کانسٹیبل محمد حقنواز کی برسی کے موقع پر ان کی قبر پر حاضری دی۔ شہید کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی،چادر چڑھائی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹیپا غیر فعال ، ٹریفک مسائل میں اضافہ ، شہری پریشان

جڑانوالہ میں کھلی کچہری، کمشنر و آر پی او کا عوامی شکایات پر ایکشن

عوامی خدمت میری اولین ترجیح ہے ، ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو

ڈینگی کا خطرہ ، فوگنگ سپرے کے فوری اقدامات کا حکم

چنیوٹ:سکیورٹی اور انسداد تجاوزات مہم تیز کرنے کا فیصلہ

ویمن یونیورسٹی نے پروفیسرز آف پریکٹس کی منظوری دیدی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ