4ملزم گرفتار، اسلحہ آتشیں برآمد، مقد مات درج

  • سرگودھا
4ملزم گرفتار، اسلحہ آتشیں برآمد، مقد مات درج

میانوالی (نامہ نگار )تھانہ ہرنولی تھانہ عیسیٰ خیل پولیس نے 4ملزم گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔۔۔

،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ ہرنولی نے دوران چیکنگ گل زمان سکنہ سلطانے والا سے پسٹل 30 بور برآمد کیا۔ جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزم کو حراست میں لیکر تھانہ ہرنولی میں مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ عیسیٰ خیل نے دوران چیکنگ محبت خان سے پسٹل 30 بور، رشید خان سے پسٹل 30 بور، مطیع اللہ سے بندوق 12 بور رپیٹر برآمد کیا۔ دریافت پر جن کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکے ۔ملزمان کو حراست میں لیکر تھانہ عیسیٰ خیل میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔

 

