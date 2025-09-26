ڈی پی او کی زیر صدارت اجلاس ،تمام تھا نوں کے کرائم کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیا گیا
خوشاب(نمائندہ دنیا)ضلع خوشاب میں جرائم کی صورتحال اور ان کے تدراک کیلئے اٹھائے جانیوالے اقدامات کا جائزہ لینے کیلئے۔۔۔
ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈی پی او آفس کے کانفرنس ہال میں منعقدد ہوا جس میں ایس پی انوسٹی گیشن خوشاب سعیداﷲ خان، جملہ ایس ڈی پی اوز ،ایس ایچ اوز اور ہیڈ آف برانچز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی پی او خوشاب نے تمام تھانہ جات کے کرائم کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیا اور تمام ایس ایچ اوز کو ہدایت کی کہ وہ اپنے مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پہ یکسو کریں ۔ اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری پہ خصوصی توجہ دیں۔