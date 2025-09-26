ڈی پی او میانوالی کی شہریوں کی فوری داد رسی کیلئے کھلی کچہری
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او میانوالی کی شہریوں کی فوری داد رسی کے لیے تھانہ چھدرو اور تھانہ موسیٰ خیل میں کھلی کچہری کا انعقاد،شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ۔۔۔
حل کرنے کے احکامات جاری کیے ، کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے تھانہ چھدرو اور تھانہ موسیٰ خیل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ جس میں شہریوں کے مسائل سنے اور انکے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرواتے ہوئے متعلقہ افسران کو مناسب ہدایات جاری کیں۔ڈی پی او میانوالی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد باہمی تعاون، اعتماد کی فضا کو مزید مستحکم کرنا اور لوگوں کے درپیش مسائل کو حل کرنا ہے ۔ لوگوں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور ان کو بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔