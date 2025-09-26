صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کالج شاہ پور صدر کو پوسٹ گریجویٹ کا درجہ مل گیا، بی ایس اردو کلاسز کا آغاز

  • سرگودھا
گورنمنٹ کالج شاہ پور صدر کو پوسٹ گریجویٹ کا درجہ مل گیا، بی ایس اردو کلاسز کا آغاز

شاہ پور صدر (نامہ نگار)ڈی پی آئی کالجز پنجاب نے گورنمنٹ کالج شاہ پور صدر کو پوسٹ گریجویٹ کالج کا درجہ دے دیا ہے اور کالج کو چار سالہ بی ایس پروگرامز میں داخلوں کا اختیار تفویض کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔

ابتدائی طور پر بی ایس اردو میں داخلے دیے جائیں گے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق داخلے مکمل میرٹ پر ہوں گے اور کالج کو قریبی سرکاری یونیورسٹی سے الحاق حاصل کرنا ہوگا۔مانیٹرنگ ٹیم کسی بھی وقت کلاسز کا معائنہ کر سکتی ہے ، کسی بدنظمی کی صورت میں کلاسز منسوخ کر دی جائیں گی۔ پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی ایس کلاسز کے آغاز سے علاقے کے طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم مقامی سطح پر میسر آئے گی۔ اُن کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ ن کی حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہے تاکہ نوجوان نسل ایک روشن مستقبل کی جانب گامزن ہو سکے ۔

 

