منشیات کیس کا فیصلہ،مجرم کو 10سال قید،سوا لاکھ جرمانہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عدالت نے منشیات کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو 10 سال قید سخت اور سوا لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا،تفصیل کے مطابق تھانہ اربن ایریا پولیس نے منشیات فروش اسد محمود کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے۔۔۔

 ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر تے ہوئے ملزم کا ٹھوس شواہد کیساتھ چالان عدالت میں پیش کر کے مقدمہ کی موثر پیروی کی جس پر فاضل عدالت کے جج نے ملزم کو 10 سال قید بامشقت اور1 لاکھ 25 ہزار روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا۔ اس فیصلہ پر ڈی پی او محمد صہیب اشرف نے تھانہ اربن ایریا پولیس اور لیگل ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں جن کے خاتمے کے لئے بھرپور آپریشن جاری رہے گا۔ 

 

