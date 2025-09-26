خاتون سمیت 2نوسرباز پٹرول پمپ سے اڑھائی لاکھ لے اڑے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) خاتون سمیت دو نوسرباز فلنگ اسٹیشن کے ملازم کو چکمہ دے کر اڑھائی لاکھ روپے کا ٹیکہ لگا گئے بتایا جاتا ہے کہ شاہین آبادروڈ پر 118جنوبی کے قریب واقع ایک نجی پٹرول پمپ پر ایک مر د اور۔۔۔
خاتون کارسوار آئے جنہوں نے پمپ سیل مین عمردراز سے کہا کہ ہمارے پاس ترکی کی کرنسی ہے اور پانچ ہزار روپے کا نوٹ دکھانے کا کہا اسی اثناء میں دونوں نے اسے اپنی باتوں میں پھنسا کر اڑھائی لاکھ روپے کیش نکال لیا اور رفوچکر ہو گئے ، اطلا ع ملنے پرپولیس نے مقدمہ درج کر لیا تاحال ملزمان کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔