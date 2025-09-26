صاف پانی اتھارٹی کے زیر اہتمام فعال واٹر پلانٹس کا معائنہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے زیر اہتمام شہر میں حال ہی میں فعال ہونے والے 33 واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے متعدد پلانٹس کا موقع پر جا کر معائنہ کیا۔۔۔
وہ سونی پورہ، چک نمبر 47، اقبال کالونی اور بابو محلہ سمیت مختلف مقامات پر گئے جہاں انہوں نے پانی کی کوالٹی کا جائزہ لیا اور مقامی مکینوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ کمشنر نے کہا کہ عوام کو صاف اور معیاری پینے کا پانی فراہم کرنا حکومت پنجاب کا بہترین اور انقلابی اقدام ہے ۔ یہ منصوبہ براہ راست عوامی صحت اور معیارِ زندگی سے جڑا ہوا ہے اور اس کے ثمرات ہر گھرانے تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان پلانٹس کے ذریعے شہریوں کو پینے کے صاف پانی تک مفت اور فوری رسائی حاصل ہو رہی ہے ، جو حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کا عملی ثبوت ہے ۔جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ تمام فلٹریشن پلانٹس پر شکایات سیل نمبر اور اوقاتِ کار نمایاں طور پر آویزاں کیے جائیں، صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جائے اور پانی کی کوالٹی کا باقاعدگی سے کاؤنٹر چیک کیا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔