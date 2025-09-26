سینئر پروگرام آفیسر انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ ریسرچ سنٹر کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سینئر پروگرام آفیسر انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ ریسرچ سنٹر (آئی آر ڈی سی) کینیڈا ڈاکٹر نجیتی سفینی نے یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس سے خصوصی ملاقات کی۔۔۔
ملاقات کے دوران یونیورسٹی میں قائم ون ہیلتھ سنٹر اور باہمی تعلیمی وتحقیقی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ون ہیلتھ سنٹر پروفیسر ڈاکٹر ظفر حیات بھی موجود تھے ۔ڈاکٹر نجیتی سفینی نے اپنے دورہ کے دوران یونیورسٹی کے مختلف علمی، تحقیقی، تعمیراتی اور جاری منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یونیورسٹی لائبریری اور ون ہیلتھ یونٹ کا بھی معائنہ کیا اور وہاں اساتذہ وطلبہ سے ملاقات کی۔