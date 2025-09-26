صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی :خطرے کی گھنٹی بج گئی، لاروا برآمد،حکام کی دوڑیں

  • سرگودھا
ڈینگی :خطرے کی گھنٹی بج گئی، لاروا برآمد،حکام کی دوڑیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موسم کی تیزی سے تبدیلی اور حالیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انسداد ڈینگی کے حوالے سے اقدامات نہ اٹھائے جانے کے باعث ڈینگی کی افزائش تیزی سے جاری ہے۔۔۔۔

 ، اس حوالے سے ڈینگی برآمد ہونے پر محکمہ صحت کی ٹیمو ں کی دوڑیں لگ گئیں، تفصیل کے مطابق حکومت کی جانب سے قبل از وقت اقدامات اٹھانے کے سلسلہ میں تمام محکموں کو گائیڈ لائن جاری کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی اینڈ رائیڈ سیٹ بھی فراہم کئے گئے ہیں ، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی کی رپورٹس کو اپ لوڈ کیا جا سکے ، مگر ضلع میں تاحال اس حوالے سے کسی قسم کے اقدامات سامنے نہیں آ سکے ،جبکہ ملیریا مچھر کے ساتھ ساتھ ڈینگی مچھر کی افزائش بھی تیزی سے جاری ہے ، اس حوالے سے گزشتہ روز یونیورسٹی روڈ پر 47اڈا کے قریب دو مختلف مقامات سے وسیع پیمانے پر ڈینگی لاروا برآمد ہوا، محکمہ صحت سی ڈی سی ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ڈینگی کی افزائش لاروا فلاور شاپس کے احاطہ جات میں ہو رہی تھی جس پر فوری سپرے کر کے لاروا تلف کرنے کے ساتھ ساتھ فلاور شاپس کے مالکان ناصر اور نبیل کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماحول دوست شہر کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہے، رندھاوا

آئیگنائٹ، وزارت آئی ٹی کے تحت اے آئی ریپر مقابلہ کا آغاز

گلگت بلتستان میں جدید طبی سہولیات فراہم کرینگے، وزیر صحت

شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب سفارتی کامیابی، سیدال خان

تعلیمی تبادلوں، عوامی روابط سے دوطرفہ تعلقات مستحکم ہونگے، ترکیہ سفیر

ہیلتھ سروسز اکیڈمی سے ملکر مختلف منصوبے بنائینگے، رانا مشہود

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ