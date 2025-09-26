ڈینگی :خطرے کی گھنٹی بج گئی، لاروا برآمد،حکام کی دوڑیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موسم کی تیزی سے تبدیلی اور حالیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انسداد ڈینگی کے حوالے سے اقدامات نہ اٹھائے جانے کے باعث ڈینگی کی افزائش تیزی سے جاری ہے۔۔۔۔
، اس حوالے سے ڈینگی برآمد ہونے پر محکمہ صحت کی ٹیمو ں کی دوڑیں لگ گئیں، تفصیل کے مطابق حکومت کی جانب سے قبل از وقت اقدامات اٹھانے کے سلسلہ میں تمام محکموں کو گائیڈ لائن جاری کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی اینڈ رائیڈ سیٹ بھی فراہم کئے گئے ہیں ، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی کی رپورٹس کو اپ لوڈ کیا جا سکے ، مگر ضلع میں تاحال اس حوالے سے کسی قسم کے اقدامات سامنے نہیں آ سکے ،جبکہ ملیریا مچھر کے ساتھ ساتھ ڈینگی مچھر کی افزائش بھی تیزی سے جاری ہے ، اس حوالے سے گزشتہ روز یونیورسٹی روڈ پر 47اڈا کے قریب دو مختلف مقامات سے وسیع پیمانے پر ڈینگی لاروا برآمد ہوا، محکمہ صحت سی ڈی سی ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ڈینگی کی افزائش لاروا فلاور شاپس کے احاطہ جات میں ہو رہی تھی جس پر فوری سپرے کر کے لاروا تلف کرنے کے ساتھ ساتھ فلاور شاپس کے مالکان ناصر اور نبیل کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔