سرگودھا میں 76واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال،بھکر،خوشاب،میانوالی میں بھی نصب کرنیکی تیاریاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی، ای پی پی ویکسی نیشن مہم، سرگودہا سٹی کے بڑے سیوریج منصوبے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی بہبود کے اقدامات پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔
اجلاس میں خوشاب ،میانوالی اور بھکر کے ڈپٹی کمشنرز، ایم ڈی واسا، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ ، اے ڈی سی سی جی سرگودہا اور پراجیکٹ ڈائریکٹر پنجاب صاف پانی اتھارٹی سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی اس موقع پر پراجیکٹ ڈائریکٹر پنجاب صاف پانی اتھارٹی یاسر بشیر نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 84 غیر فعال فلٹریشن پلانٹس میں سے 76 فعال کر دیے گئے ہیں، باقی ایک ہفتے میں مکمل فعال ہو جائیں گے ۔ دوسرے مرحلے میں بھکر، خوشاب اور میانوالی میں مزید فلٹریشن پلانٹس نصب کیے جائیں گے ، جبکہ خوشاب میں ایک جدید بوٹلنگ پلانٹ بھی لگایا جائے گا۔ ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ سرگودہا سٹی کے بڑے سیوریج منصوبے پر نَسپاک نے سروے اور جیو ٹیکنگ کا کام مکمل کر لیا ہے اور امکان ہے کہ منصوبے کا آغاز دسمبر میں ہوگا۔کمشنر سرگودہا نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز فلٹریشن پلانٹس کا خود معائینہ کریں اور پانی کے معیار کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈسپلن پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایچ وی پی ویکسی نیشن مہم کا ہدف ہر صورت دو دن کے اندر مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں چاروں اضلاع میں وزیر اعلی پنجاب کے عوامی بہبود کے اقدامات پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔