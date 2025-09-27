سیل گوداموں سے 10ہزار 816بوری گندم غائب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ذخیرہ اندوزوں نے سیل توڑ کر غیر قانونی سٹور کی گئی گندم خلاف ضابطہ نکال کر خفیہ مقامات پر منتقل کر دی، جبکہ انتظامیہ صرف مقدمات کے اندراج تک محدود ہو کر رہ گئی۔۔۔۔
بتایا جاتا ہے کہ شاہ نکڈر میں محکمہ فوڈ نے محمد منیر نامی کے گودام میں چھاپہ مار کر غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی 6ہزار اور اسی علاقے میں سرور کے گودام پر چھاپہ مار کر 4ہزار816بوری گندم برآمد کر کے دونوں سٹاک سیل کر دیئے تھے ،مگر گزشتہ روز دوبارہ چیک کرنے پر سیلیں ٹوٹی پائی گئیں اور گندم کے سٹاک بھی غائب تھے ، جس پرمذکورہ افراد کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔