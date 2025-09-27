ڈپٹی سیکرٹری کی زیر التواء ریونیو کیسز پر تشویش،تفصیلات طلب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو پنجاب نے سرگوھا سمیت میانوالی ،بھکر اور خوشاب میں زیر التواء ریونیو کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انکی تفصیلات فوری طور پر طلب کر لی ہیں۔۔۔
اورایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ اس سلسلہ میں ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھاتے ہوئے جلد از جلد کیسز کو نمٹایا جائے اور فراہم کردہ پرفارما کے ذریعے تمام تفصیلات ارسال کی جائیں،کی سز کو بلا وجہ التواء میں ڈالنے والے افسران کی فہرستیں بھی ارسال کی جائیں۔