  سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اے ایس پی سٹی سرکل سرگودھا وقار احمدخان نے کہا کہ محدود وسائل اور نفری کی کمی کے باوجود پولیس عوام کے جان ومال کے تحفظ اور امن وامان قائم رکھنے کے لئے دن رات مصروف عمل ہے شہری جرائم پیشہ افرادکی نشاندہی کریں تاکہ انکو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ صحافی معاشرے کا چوتھا ستون ہے جو امن وامان قائم رکھنے میں اہم کردار کرسکتا ہے مثبت اور اصلاحی تنقید سننے کا مجھ میں حوصلہ ہے صحافی اور شہری پولیس کے ساتھ تعاون کریں بلاجواز تنگ کرنے والے پولیس جوانوں کے لئے محکمہ میں کوئی جگہ نہیں ہے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ 

 

