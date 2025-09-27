صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
اشتہاری بورڈ ٹیکس کی وصولی قانون کے مطابق ہے ،پی ایچ اے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پی ایچ اے حکام کا کہنا ہے کہ اشتہاری بورڈ ٹیکس کی وصولی قانون کے مطابق کی جارہی ہے جس کے خلاف تاجر برادری سرگودہا کو عدالت عالیہ سے کسی قسم کا کوئی سٹے آرڈر جاری نہیں ہوا۔۔۔

عدالت عالیہ نے ادارہ پی ایچ اے سرگودھا کو آئندہ سماعت 24 اکتوبر کو تاجروں سے وصول کی گئی رقوم کی تفصیلات جمع کروانے کا حکم دیا ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ چند عناصر ادائیگی نہیں کر رہے ہیں باقی تاجروں،کمپنیز وغیرہ سے ادارہ نے وصولی کی ہے اس ضمن میں پی ایچ اے نے میونسپل کارپوریشن سرگودہا کا موقف ، پیراوائز کومنٹس کی کاپی بھی حاصل کرلی ہے جو کہ عدالت عالیہ میں 24 اکتوبر کو پیش کی جائے گی۔ 

 

