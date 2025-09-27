صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو ایک مضبوط عدالتی نظام کی ضرورت ہے ، ملک اشرف برہان

  • سرگودھا
پاکستان کو ایک مضبوط عدالتی نظام کی ضرورت ہے ، ملک اشرف برہان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو ایک مضبوط عدالتی نظام کی ضرورت ہے تاکہ آنیوالے دنوں میں ایک عام شخص کو بھی انصاف کی فراہمی کیلئے کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔۔۔

آئینی عدالت ضروری و مجبوری ہے تاکہ جمہوری نظام چلتا رہے اور آئندہ کوئی وزیر اعظم تختہ دار پر نہ چڑھے میثاق جمہوریت کے مطابق عدالتی نظام میں اصلاحات لانے کیلئے ضروری ہے کہ سب سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوجائیں تاکہ ملکی مسائل حل کرنے میں آسانی ہو ،پاکستان میں قانون کی بالا دستی ہی ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرسکتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کی ڈبل سنچری،انتظامیہ قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام

اوپن ڈور پالیسی ، کمشنر نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی کا حکم

مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ عبد العزیز کی غائبانہ نماز جنازہ ادا

انسداد ڈینگی ، ٹیموں کی ہاٹ سپاٹس پر کارروائیاں تیز

سیلاب متاثرہ کسی خاندان کو نظرانداز نہیں کرینگے :نعیم سندھو

چودھر ی اشرف کے قاتل کٹہرے میں لائیں گے :آر پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن