پاکستان کو ایک مضبوط عدالتی نظام کی ضرورت ہے ، ملک اشرف برہان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو ایک مضبوط عدالتی نظام کی ضرورت ہے تاکہ آنیوالے دنوں میں ایک عام شخص کو بھی انصاف کی فراہمی کیلئے کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔۔۔
آئینی عدالت ضروری و مجبوری ہے تاکہ جمہوری نظام چلتا رہے اور آئندہ کوئی وزیر اعظم تختہ دار پر نہ چڑھے میثاق جمہوریت کے مطابق عدالتی نظام میں اصلاحات لانے کیلئے ضروری ہے کہ سب سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوجائیں تاکہ ملکی مسائل حل کرنے میں آسانی ہو ،پاکستان میں قانون کی بالا دستی ہی ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرسکتی ہے ۔