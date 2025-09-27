تحریک انصاف عوا می طاقت سے جعلی حکو مت کو فارغ کر ے گی،شفقت عباس اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے ملک شفقت عباس اعوان نے کہا ہے کہ پاکستا ن تحریک انصاف ملک میں آئین کو ا س کی اصل شکل میں بحا ل کرائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔۔۔
ا س وقت ملک میں میر ٹ نا م کی کو ئی چیز نہیں ہے جمہور یت کی دھجیاں اڑا ئی جا ر ہی ہیں فارم 47حکومت ہر محاذ پر بر ی طرح نا کا م ہو چکی ہیں پا کستا ن تحریک انصاف عوا می طاقت سے جعلی حکو مت کو فارغ کر ے گی لمحہ فکریہ ہے کہ جمہوریت کی نا م و نہا د علمبر دا ر پیپلزپارٹی بھی جمہور ی اقدا ر کی دھجیاں ا ڑا نے کے ا س کھیل میں پور ی طرح شریک ہے ۔