سرگودھایوتھ ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن کی ایک روزہ تربیتی ورکشاپ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھایوتھ ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن (وائی ڈی ایف) نے اپنے پراجیکٹ ‘‘ملتان اور سرگودھا میں امن اور اقلیتی حقوق کے فروغ’’ کے تحت، اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام (UNDP)، موجز فاؤنڈیشن۔۔۔

 اور محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور حکومت پنجاب کے تعاون سے مقامی ہوٹل میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ ورکشاپ کا مقصد فرقہ وارانہ تشدد کے اثرات کو اجاگر کرنا، شمولیت کو فروغ دینا اور ضلع میں امن قائم رکھنے کی کوششوں کو مضبوط بنانا تھا۔اس تربیت میں 50 شرکاء نے حصہ لیا ۔ 

 

