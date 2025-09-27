صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاری جرمانہ اور کٹوتیاں ،ستھرا پنجاب پروگرام ٹھپ ہونیکا خدشہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں جاری ستھرا پنجاب پروگرام بلاوجہ بھاری جرمانہ اور ماہانہ گرانٹس میں کٹوتیوں کی وجہ سے ٹھپ ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے۔۔۔

ٹھیکیداروں نے یکم اکتوبر تک واجبات کی عدم ادائیگی پر احتجاج کی دھمکی دے دی۔ بقایا جات نہ ملنے پر ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز کو تنخواہیں نہیں دے سکیں گے جبکہ بعض ٹھیکیداروں نے عملہ صفائی کو کٹ لگانا شروع کر دیا ہے جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام سفید ہاتھی ہے حکومت اگر ٹھیکیداروں کو دی جانے والی رقم کا دسواں حصہ بھی بلدیاتی اداروں کو دیتی تو بہتر نتائج نکلتے یہ پروگرام صرف نوازنے کے لئے کیا گیا ۔

 

