چوری و نقب زنی کی وارداتیں،لاکھوں کا صفایا،مقدمات درج

  • سرگودھا
چوری و نقب زنی کی وارداتیں،لاکھوں کا صفایا،مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چوری و نقب زنی کی مختلف وارداتوں کے دوران جمیل پارک کے رہائشی ظفر غفور کی فیکٹری سے لاکھوں روپے کا سامان،لکھیوال کے محمد عدنان کے گھر سے 19لاکھ روپے کا مال و زر،131جنوبی کے زید سلیم کے۔۔۔

 زیر تعمیر مکان سے بھاری مالیت کا سامان اور میٹریل،مصطفی آباد سے نوید احمد،100شمالی سے مدثر اقبال کی موٹرسائیکلیں،82جنوبی کے ارشد محمود،26جنوبی کے راشد علی کے ڈیروں سے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی چوری کر لئے گئے جبکہ فرید آباد کے محمد ارسلان،ظہور حیات کالونی کے محمد طیب،بسمہ ہومز کی نسرین بی بی ،فاروق کالونی کے جہانزیب،55جنوبی کے محمد رزاق کو نامعلوم چوروں نے قیمتی موبائلز سے محروم کر دیا، متاثرین کی اطلاع پر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

