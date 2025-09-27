تمام سرکاری افسروں سے مراعات واپس ،وزر اء کی فوج کم کی جائے ،ممتاز اختر کاہلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کے سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی الحاج ممتاز اختر کاہلوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان پر بیرونی قرضے 94 کھرب سے زیادہ ہو چکے ہیں۔۔۔
ان کی اصل وجہ کرپشن لوٹ مار اور اشرافیہ کی عیاشیاں اور کمیشن ہے جس نے پاکستان کو مقروض کر کے رکھ دیا ہے اور اب پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا اور اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا اگر اشرافیہ نے اپنی عیاشیاں کم نہ کی تو پاکستان کو چلانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا اس لیے تمام سرکاری افسران سے ان کی مراعات واپس لی جائیں اور جو وزراء کی فوج در فوج بھرتی کی جا رہی ہے اس کوبھی کم سے کم کیا جائے ۔