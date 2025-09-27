2ہزار لٹرخشک پاوڈر ، ویجیٹیبل گھی سے تیار دودھ کو تلف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بھلوال، بھیرہ اور جھاوریاں میں کاروائی کرتے ہوئے 2 ملک شاپس کو سیل کردیا جبکہ چکیاں پھلروان کے علاقہ سے دودھ بردار گاڑی کو تحویل میں لے کر۔۔۔۔
ڈرائیور حق نواز اور معاون خرم شہزاد، فیصل کالونی جھاوریاں کے رہائشی غلام مجتبیٰ ، لعل کالونی بھیرہ کے رہائشی غلام حسین کیخلاف مقدمات درج کروا دئیے گئے کاروائی کے دوران 2 ہزار لٹرخشک پاوڈر اور ویجیٹیبل گھی سے تیار کردہ دودھ کو تلف کر دیاگیا، ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملک شاپس اور دودھ بردار گاڑی کے دودھ کے سیمپل فیل ہونے پر کاروائی کی گئی جبکہ صوبے بھر میں ملک سیمپلنگ جاری ہے ۔ شہری کسی بھی شکایت کہ صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔