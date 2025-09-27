صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سعودیہ اتحاد میں ایر ا ن اور ترکی کو بھی شامل کیا جا ئے ،قاری عبدالوحید

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء تحفظ ختم نبوت قاری عبدالوحید نے کہا ہے کہ پا ک سعود ی معا ہد ہ مسلم ممالک میں ا تحا د کا پہلا قد م ہے ا س اتحا د میں دوسرے ممالک خاص طور پر ایر ا ن اور ترکی کو بھی شامل کیا جا ئے۔۔۔

 مسلم ممالک تجا رتی اور دفاعی معا ہد ے کریں کیونکہ ا سوقت مسلم ممالک کے خلا ف سازشیں زور شور سے جا ر ی ہیں جب تک مسلم ممالک با ہمی اتحاد کو مضبو ط نہیں کریں گے ا س وقت تک مسلم امہ کے د شمن ا ن کے خلا ف سازشیں کر تے رہیں گے ۔

 

