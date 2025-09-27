ڈاکٹروں کی غفلت سے مریضہ کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوہر آباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے شعبہ فی میل ایمر جنسی میں ڈاکٹروں اور نرسنگ سٹاف کی مبینہ غفلت کے باعث کدھی کے گاوں ہموکہ کی رہائشی17سالہ دوشیرہ کے انتقال پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے۔۔۔
کہ اس سنگین واقعہ پر صرف ایک ڈاکٹر کو معطل کرنا کافی نہیں اس کی تحقیقات کرا ئی جائیں اور مجرمان غفلت کے مرتکب تمام افسران و نرسنگ سٹاف کیخلاف حسب ضابطہ کاروائی عمل میں لائی جائے ،متوفیہ کے لواحقین کے مطابق مریضہ کو مارننگ شفٹ میں ہسپتال لایا گیا جہاں سینئر ڈاکٹروں نے روٹین کے مطابق چیک اپ اور علاج شروع کیا۔ دوپہر دو بجے شفٹ تبدیل ہوئی تو ڈیوٹی پر مقرر ڈاکٹر غیر حاضر تھا۔ ایسے میں یہ ذمہ داری براہِ راست ڈی ایم ایس پر عائد ہوتی تھی کہ وہ فوری طور پر متبادل ڈاکٹر تعینات کرتے یا خود مریضہ کو چیک کرتے مگر انہوں نے ایسا نہیں اور کئی گھنٹے مریضہ اور دیگر مریض فی میل ایمرجنسی میں پڑی ترپٹی رہی،بعد ازاں میل ایمرجنسی کے ایک ڈاکٹر نے جا کر مریضہ کو چیک کیا، مگر اس وقت تک اس کی حالت شدید بگڑ چکی تھی اس کشمکش میں مریضہ دم توڑ گئی۔