ایم ایم روڈ پر ٹول پلازہ کی غیر موزوں جگہ پر تعمیر، شہریوں کا شدید احتجاج
کندیاں (نمائندہ دنیا)ایم ایم روڈ پر ہیڈ پکہ کے قریب قائم ٹول پلازہ کے باعث **کندیاں اور میانوالی کے مقامی مکینوں** کو غیر ضروری ٹول ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے ، جس پر شہریوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔۔۔
مظاہرین کا کہنا ہے کہ ٹول پلازہ شہر کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے ، جو ہائی ویز قوانین کے برخلاف ہے کیونکہ ٹول ٹیکس کے لیے داخلی و خارجی حدود کا تعین کیا جانا ضروری ہوتا ہے ۔ مقامی افراد نے این ایچ اے سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹول پلازہ کو شہر کے باہر کسی مناسب مقام پر منتقل کیا جائے تاکہ شہریوں کو غیر ضروری مالی بوجھ سے نجات مل سکے ۔