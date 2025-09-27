کندیاں میں موبائل ریٹیلرز کی من مانیاں، شہری دونوں ہاتھوں سے لوٹے جا رہے ہیں
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں شہر میں موبائل ریٹیلرز شاپس کے مالکان کیش ٹرانزیکشن، انٹرنیٹ و کال پیکجز، اور بلوں کی ادائیگیوں پر اضافی چارجز وصول کر کے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے۔۔۔
کہ ریٹیلرز کو کمپنیز کی طرف سے پہلے ہی کمیشن دیا جاتا ہے ، اس کے باوجود عوام سے من مانے اضافی چارجز لیے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ڈی سی میانوالی سے فوری نوٹس لینے اور ریٹیلرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔