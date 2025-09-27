محلہ مصطفی آباد گرلز ہائی سکول جیسی سہولت سے محروم، طالبات کو مشکلات کا سامنا
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں کا گنجان آباد علاقہ محلہ مصطفی آباد تاحال گرلز مڈل اور ہائی سکول جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔۔۔
جس کے باعث علاقہ کی طالبات شہر کے واحد ہائی سکول میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔مقامی مکینوں نے بتایا کہ اضافی سفری اخراجات اور وقت کے ضیاع کے باعث بچیوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کینال کالونی میں قائم گرلز پرائمری سکول کو فوری طور پر مڈل اور پھر ہائی سکول میں اپ گریڈ کیا جائے تاکہ طالبات کو اپنی دہلیز پر تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر آئیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔