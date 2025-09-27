معرکہ حق کی فتح کی خوشی اور شہدا پاکستان کی یاد میں ہاکی میچ کھیلا گیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )معرکہ حق کی فتح کی خوشی میں اور شہدا پاکستان کی یاد میں ایوب بھا ہاکی اسٹیڈیم میں سرگودھاکریسنٹ ہاکی کلب اور خوشاب AUI ہاکی کلب کے مابین میچ کھیلا گیا۔۔۔
جس کے مہمان خصوصی صدر اسٹام پیپر فروش غلام مرتضی لڈو اور ریٹائرڈ ٹیچر محمد سعید اور اﷲ دتہ ہاکی سئنیر پلیر تھے میچ میں سرگودہا کریسنٹ ہاکی کلب کی ٹیم نے دو گول کئے جبکہ اس کی مدمقابل ٹیم کوئی ایک گول بھی نہ کر سکی ، میچ کے اختتام پر ملکی سلامتی اور شہدا پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئی۔