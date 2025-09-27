وزیر اعظم شہبازشر یف کے دور ہ ا مریکا کا فو کس معاشی بحا لی ہے ،ملک عرفان حیدر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہاہے کہ و ز یر اعظم میاں محمد شہبازشر یف کے دور ہ ا مریکا کا فو کس معاشی بحا لی ہے۔۔۔
ا ن کے ا س دور ہ سے امریکا اور پا کستا ن کے تجارتی تعلقات میں اضافہ ہو گا اور ملک میں سرما یہ کا ر ی بڑھے گی بلاشبہ موجود ہ حکو مت ہر ممکن طریقہ سے ملک میں معاشی استحکا م کیلئے کو شاں ہیں حکومت ملک میں سرمایہ کا ر ی میں اضافہ کیلئے سرمایہ کا ر وں کو ز یا د ہ سے ز یا د ہ مراعات اور سہو لیا ت کی فراہمی یقینی بنا ئے ۔