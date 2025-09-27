شاہ پور میں ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے بھٹہ خشت سیل، مقدمات درج
شاہ پور صدر (نامہ نگار)محکمہ تحفظ ماحولیات نے سموگ اور فضائی آلودگی کا باعث بننے والے بھٹہ خشت کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے متعدد بھٹوں کو سیل کر دیا ہے۔۔۔
انسپکٹر تحفظ ماحولیات سہیل اقبال کی رپورٹ پر پولیس تھانہ شاہ پور نے زمیندارہ برکس چکڑالہ کے مالک محمد اقبال، ایچ فیروز دین بھٹہ خشت سرگودھا روڈ کے مالک حاکم خان اور شاہین برکس چکڑالہ کے مالک اقبال شاہین کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔سہیل اقبال کے مطابق حکومت نے نیا آرڈیننس لاگو کیا ہے ، جس کے تحت بھٹہ خشت مالکان کے لیے زگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے ۔ پرانی ٹیکنالوجی اور غیر معیاری ایندھن کا استعمال قانوناً ممنوع ہے ۔