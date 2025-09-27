کندیاں میانوالی کے درمیان چلنے والی تین ٹرینوں کی نجکاری
میانوالی (نامہ نگار)پاکستان ریلوے کندیاں میانوالی کے درمیان چلنے والی تین مسافر بردار گاڑیاں پرائیویٹ ہو گئیں جبکہ کندیاں پاکستان کا تیسرا بڑا جنکشن ہے اور مسافروں کو بنیادی سہولتیں ہی میسر نہیں۔۔۔
اس وقت ٹوٹل یہاں تین مسافر گاڑیاں چل رہی ہیں ایک ملتان سے پنڈی اور پنڈی سے ملتان دوپہر کو اور دوسری ٹرین رات کو اسی سیکشن پر جبکہ تیسری ٹرین رات کو کندیاں سے لاہور چل رہی یے بعض گاڑیاں کورونا کی نذر ہو گئیں اور اکثریت کورونا سے پہلے کی بند ہیں جن میں کندیاں سے پنڈی اور کندیاں میانوالی سے سرگودھا ریل کار سر فہرست ہیں یہ دونوں گاڑیاں نہا یت ہی کامیاب تھیں مگر ٹرانسپورٹرز کی چمک کی نذر ہی ہو گئیں ان کی وجہ سے کندیاں ، میانوالی ، داود خیل ، ماڑی ، جنڈ ، بسال اور قائد آباد ، خوشاب، شاہ پور ، سرگودھا تک کے سٹیشن آباد تھے ان کی بندش سے یہ سب سٹیشن ویران ہیں اور یہاں دن کے اوقات میں الو بولتے ہیں رات کو کندیاں میانوالی لاہور اور پنڈی میانوالی ملتان کی دو ٹرینوں سے کچھ رونق رہتی ہے ریلوے کی عدم توجہی سے اب مال بردار گاڑیاں بھی فیل اور ان میں کمی ہو چکی ہے کاروباری حضرات نجی ٹرانسپورٹ سے مال منگوا رہے ہیں جس سے ریلوے کو کافی نقصان ہو رہا ہے کندیاں میانوالی کے عوامی و سماجی حلقوں و مسافروں نے یہاں کی تمام بند مسافر بردار گاڑیوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔