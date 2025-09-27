صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلورکوٹ میں ٹف ٹائلز لگانے کے لیے شہر کے مین روڈ کے دونوں اطراف کھدائی

  • سرگودھا
کلورکوٹ میں ٹف ٹائلز لگانے کے لیے شہر کے مین روڈ کے دونوں اطراف کھدائی

کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )کلورکوٹ میں ٹف ٹائلز لگانے کے لیے شہر کے مین روڈ کے دونوں اطراف کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے ، ریلوے پھاٹک سے لیکر بھکر موڑ تک ٹف ٹائلز لگانے کی پلاننگ کر لی گئی۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی کلورکوٹ شہر کی خوبصورتی کے لیے مسلم لیگ نواز کے ضلعی صدر سابق ایم این اے عبدالمجید خان خنان خیل کو کوششوں سے جاری ہونے والی31کروڑ روپے کی گرانٹ سے شہر میں بازار کے ریلوے پھاٹک سے لیکر بھکر موڑ تک روڈ کے دونوں اطراف ٹف ٹائلز لگانے کے لیے کھدائی شروع کر دی گئی ہے بھکر موڑ سے لیکر کھڈیر مارکیٹ تک کھدائی کر دی گئی ہے اور یہ کھدائی کا عمل ریلوے پھاٹک تک پہنچے گا اور روڈ کے دونوں اطراف ٹف ٹائلز لگائی جائیں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کی ڈبل سنچری،انتظامیہ قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام

اوپن ڈور پالیسی ، کمشنر نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی کا حکم

مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ عبد العزیز کی غائبانہ نماز جنازہ ادا

انسداد ڈینگی ، ٹیموں کی ہاٹ سپاٹس پر کارروائیاں تیز

سیلاب متاثرہ کسی خاندان کو نظرانداز نہیں کرینگے :نعیم سندھو

چودھر ی اشرف کے قاتل کٹہرے میں لائیں گے :آر پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن