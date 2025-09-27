کلورکوٹ میں ٹف ٹائلز لگانے کے لیے شہر کے مین روڈ کے دونوں اطراف کھدائی
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )کلورکوٹ میں ٹف ٹائلز لگانے کے لیے شہر کے مین روڈ کے دونوں اطراف کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے ، ریلوے پھاٹک سے لیکر بھکر موڑ تک ٹف ٹائلز لگانے کی پلاننگ کر لی گئی۔۔۔۔
تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی کلورکوٹ شہر کی خوبصورتی کے لیے مسلم لیگ نواز کے ضلعی صدر سابق ایم این اے عبدالمجید خان خنان خیل کو کوششوں سے جاری ہونے والی31کروڑ روپے کی گرانٹ سے شہر میں بازار کے ریلوے پھاٹک سے لیکر بھکر موڑ تک روڈ کے دونوں اطراف ٹف ٹائلز لگانے کے لیے کھدائی شروع کر دی گئی ہے بھکر موڑ سے لیکر کھڈیر مارکیٹ تک کھدائی کر دی گئی ہے اور یہ کھدائی کا عمل ریلوے پھاٹک تک پہنچے گا اور روڈ کے دونوں اطراف ٹف ٹائلز لگائی جائیں گی ۔