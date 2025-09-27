سرویکل کینسر سے بچائو کیلئے ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس
خوشاب(نمائندہ دُنیا )محکمہ صحت کی جانب سے سرویکل کینسر سے محفوظ رکھنے کیلئے شروع کی گئی ویکسی نیشن مہم کے گیارھویں روز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول کی زیرصدارت ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کیلئے ایک اہم اجلاس ڈی سی آفس کے کانفرنس ہال میں منقعد ہوا۔۔۔
اجلاس میں سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی، ڈی ایچ او ڈاکٹر راوگلزاریوسف، ڈاکٹرطاھر حیات ملک،ڈاکٹر توقیر احمد قیصر،ڈاکٹر وسیم زمان، ڈاکٹر طاھرہ ڈی ڈی ایچ اوز، عمرشھزاد ھیلتھ& نیوٹریشن آفیسر، محمدامتیاز ڈی ایس وی اور محمد قاسم اور پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی شریک تھے ۔