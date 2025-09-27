صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے کی کمرشل اراضی پر کوٹھیوں کی موجودگی، کمرشل منصوبہ تاخیر کا شکار

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)سابق وزیر ریلوے اعظم سواتی کے احکامات کے باوجود ریلوے ڈاکٹر اور اے ٹی او کندیاں کی کوٹھیوں کو مسمار کرکے کمرشل پلازہ و دکانیں تعمیر کرنے کا منصوبہ تاحال التواء کا شکار ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق مذکورہ رہائش گاہیں کئی کنال پر محیط ہیں اور ریلوے کے اعلیٰ افسران کی رہائش گاہوں کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں، جنہیں کمرشل ایریا میں تبدیل کر کے کروڑوں روپے کا ریونیو حاصل کیا جا سکتا ہے ۔ شہریوں نے الزام عائد کیا کہ ریلوے کی مقامی نااہل انتظامیہ منصوبے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے ۔ انہوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ سابق وزیر ریلوے کے احکامات پر فوری عملدرآمد کیا جائے ۔

 

