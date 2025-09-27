کلورکوٹ میں سبزیوں پھلوں میں اوورچارجنگ کا سلسلہ جاری
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا)کلورکوٹ میں سبزیوں پھلوں میں اوورچارجنگ کا سلسلہ جاری ہے ،130روپے کلو وا لے ٹماٹر200روپے میں فروخت کئے جارہے ہیں ، انتظامیہ خاموش ،غریب گاہک پریشان،تفصیلات کے مطابق کلورکوٹ میں گزشتہ کئی روز سے سبزیوں پھلوں میں اوورچارجنگ کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔
مارکیٹ کمیٹی کلورکوٹ کی سرکاری ریٹ لسٹوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جارہا ہے دکاندار گاہکوں سے من پسند قیمتیں وصول کر رہے ہیں بھنڈی ،کدو، سبز توری، سبز مرچوں ،انگور ،سیب، کیلا لیموں سرکاری ریٹ لسٹوں سے ہٹ کر فروخت کیے جا رہے ہیں ،سرکاری ریٹ لسٹ میں اج اچھے ٹماٹر کا سرکاری ریٹ130روپے فی کلو مقرر تھا جبکہ یہی ٹماٹر200روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا تھا مقامی انتظامیہ صرف بازار اتی جاتی ہے لیکن کوئی بڑا ایکشن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ، سبزیوں پھلوں والوں کا کہنا ہے کہ ہم مال منڈی سے مہنگا ملتا ہے ہ کس طرح سرکاری نرخوں پر فروخت کریں سرکاری نرخوں پر بیچیں تو ہمیں کچھ نہیں بچتا ہے ۔