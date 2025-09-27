صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور (نمائندہ دنیا)معذور افراد کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں محکمہ سوشل ویلفیئر شاہ پور کی جانب سے آج صبح 11 بجے میونسپل کمیٹی جناح ہال میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔۔۔

 جس میں معذور افراد میں مفت ویل چیئرز تقسیم کی جائیں گی۔تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی پارلیمانی سیکرٹری لائیوسٹاک و ایم پی اے پی پی-80 سردار عاصم شیر میکن ہوں گے ۔ حکومت پنجاب کے اس اقدام کا مقصد معذور افراد کو زندگی کی سہولیات فراہم کرنا اور ان کی روزمرہ کی مشکلات میں کمی لانا ہے ۔ تمام مستحقین کو دعوت نامے ارسال کیے جا چکے ہیں۔

 

