ضلع بھکر میں ٹرانسپورٹرز کیلئے بڑی سہولت کا اعلان کر دیا گیا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھکر میں ٹرانسپورٹرز کے لیے بڑی سہولت کا اعلان کر دیا گیا،اب روٹ پرمٹ کے حصول کا پورا عمل آن لائن مکمل ہوگا۔۔۔
سیکریٹری آر ٹی اے ملک شیر بہادر چھینہ نے جنرل بس اسٹینڈ پر ٹرانسپورٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایاکہ اب درخواست جمع کروانے ، فیس کی ادائیگی اور پرمٹ حاصل کرنے کے لیے دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سب سہولت پنجاب پورٹل اور موبائل ایپ کے ذریعے میسر ہوگی۔انہوں نے کہا کہ آن لائن سسٹم سے رشوت اور سفارش کے کلچر کا خاتمہ ہوگا۔ سیکریٹری آر ٹی اے نے ٹرانسپورٹرز کو ہدایت کی کہ عوام کے لیے معیاری سفری سہولیات فراہم کریں اور اوورچارجنگ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جنرل بس اسٹینڈ سے باہر گاڑیاں کھڑی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور خلاف ورزی پر متعلقہ گاڑی تین یوم کے لیے بند کردی جائے گی۔