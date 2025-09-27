ڈی پی او بھکر نے ضلع بھر کے متعدد پولیس افسروں کے تبادلے کردیئے
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پولیس ا فسربھکر ملک شہزاد رفیق اعوان نے ضلع بھر کے متعدد پولیس افسروں کے تبادلے کر د ئیے ،تھانہ کلورکوٹ کے انچارج محمد شعیب سب انسپکٹر کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں انچارج کمپلینٹ سیل بھکر تعینات کر دیا ہے۔۔۔
جبکہ حسین مہدی عمران کو بطور ایس ایچ او تھانہ کلورکوٹ تعینات کر دیا ہے اسی طرح اسد عباس خان انسپکٹر کو تھانہ صدر بھکر سے تھانہ سٹی دریا خان،انسپکٹر کاظم حسین جھمٹ کو پولیس لائن سے تھانہ صدر بھکر،عامر شہزاد اعوان کو ایس ایچ او تھانہ حیات آباد شہید چاندنی چوک اور انسپکٹر غلام شبیر عباسی کو تھانہ حیات آباد شہید سے ایس ایچ او تھانہ دلیوالہ۔خرم شہزاد تھانہ دلیوالہ سے ایم ٹی او بھکر اور انسپکٹر قیصر عباس کو ار ائی پولیس لائن بھکر تعینات کر دیا ہے ۔ڈی پی او بھکر نے تمام تبدیل ہونے والے افسران کو متعلقہ تھانوں میں پہنچ کر فوری چارج سنبھالنے کا حکم دیا ہے ۔