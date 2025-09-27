صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بکریاں چوریاں کرنے کا تنازع،فائرنگ سے چرواہا قتل

  • سرگودھا
بکریاں چوریاں کرنے کا تنازع،فائرنگ سے چرواہا قتل

کالاباغ (نمائندہ دنیا )نواحی علاقہ ترگ میں چرواہے کو قتل کر دیا گیا ، مبینہ طور پر مقتول کی بکریاں چوری کے الزام پر ملزم سے تکرار ہوئی تو اس نے فائرنگ کردی۔۔۔

تفصیلات کے مطابق نواحی علاقہ ترگ شریف میں قادر خان سکنہ وزیرستان کا قبیلہ جوکہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں رکا ہوا تھا کہ گزشتہ شام عامر خان جھنگی خیل نے قادر خان ولد آدم خان کو فائرنگ کرکے قتل کردیا مبینہ اطلاعات کے مطابق مقتول عامر خان جھنگی خیل قادر خان کی بکریاں چوری کرنے کی کوشش کررہا تھاکہ قادر خان نے اسے پکڑ لیا تکرار کے دوران عامر خان جھنگی خیل نے قادر خان پر فائرنگ کر دی جسکے نتیجہ میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا،ملزم فرار ہو گیا،پولیس تھانہ عیسی خیل نے مقتول کی نعش قبضہ میں لیکر پوسٹ مارٹم کے لیے عیسی خیل ہسپتال روانہ کر دی جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے سرگرم ہوگئی ہیے مبینہ اطلاعات ہیں کہ مقتول پارٹی نے نعش کا پوسٹ مارٹم کرانے اور ایف آئی آر درج کرانے سے انکار کردیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام بہتر بنانے کا حکم

غیر قانونی تعمیرات سنگین جرم، ملزمان کیخلاف کارروائی ناگزیر سعید غنی

قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن 7ایکڑ اراضی واگزار

گورنر سندھ سے فلسطینی طلبا کی ملاقات

دو ہزار پرائمری اسکولوں کی اپ گریڈ یشن کا نوٹیفکیشن جاری

اسپیشل برانچ کی پیپرلیس نظام پر منتقلی کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن