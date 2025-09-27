بکریاں چوریاں کرنے کا تنازع،فائرنگ سے چرواہا قتل
کالاباغ (نمائندہ دنیا )نواحی علاقہ ترگ میں چرواہے کو قتل کر دیا گیا ، مبینہ طور پر مقتول کی بکریاں چوری کے الزام پر ملزم سے تکرار ہوئی تو اس نے فائرنگ کردی۔۔۔
تفصیلات کے مطابق نواحی علاقہ ترگ شریف میں قادر خان سکنہ وزیرستان کا قبیلہ جوکہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں رکا ہوا تھا کہ گزشتہ شام عامر خان جھنگی خیل نے قادر خان ولد آدم خان کو فائرنگ کرکے قتل کردیا مبینہ اطلاعات کے مطابق مقتول عامر خان جھنگی خیل قادر خان کی بکریاں چوری کرنے کی کوشش کررہا تھاکہ قادر خان نے اسے پکڑ لیا تکرار کے دوران عامر خان جھنگی خیل نے قادر خان پر فائرنگ کر دی جسکے نتیجہ میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا،ملزم فرار ہو گیا،پولیس تھانہ عیسی خیل نے مقتول کی نعش قبضہ میں لیکر پوسٹ مارٹم کے لیے عیسی خیل ہسپتال روانہ کر دی جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے سرگرم ہوگئی ہیے مبینہ اطلاعات ہیں کہ مقتول پارٹی نے نعش کا پوسٹ مارٹم کرانے اور ایف آئی آر درج کرانے سے انکار کردیا ہے ۔