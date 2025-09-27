ناجائز اسلحہ لے کر گھومنے وا لا مشکوک شخص گرفتار
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوڑا کلاں پولیس نے دوران ناجائز اسلحہ لے کر گھومنے والے ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا ،ملزم سے بندو ق بارہ بور اور کارتوس پر آمد کر کے اس کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے اور اسلحہ کی نمائش کرنے کے الزام میں آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔
