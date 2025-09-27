ڈسٹرکٹ بر ڈ ہیزرڈ کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ،تفصیلی بریفنگ
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریو نیو ساریہ حیدر خان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ بر ڈ ہیزرڈ کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔۔۔۔
اجلاس میں ڈسٹرکٹ منیجر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سیدغلا م مر تضیٰ، سپر ٹینڈنٹ سنٹرل جیل علی اکبر گجر، سی اومیو نسپل کمیٹی ملک ساجد محمود، ڈپٹی ڈائر یکٹر لائیو سٹاک ملک عمر فان گھنجیرہ، ڈی ڈی زراعت توسیع ملک غلا م حر کے علا وہ وائلڈ لائف، ریسکیو، صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں ڈسٹرکٹ منیجر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اے ڈی سی آر کو شہر اور پی اے ایف بیس کے گردو نواح میں صفائی ستھرائی کے نظام سے متعلق بریفنگ دی۔اجلاس سے اے ڈی سی آر ساریہ حیدرخان نے خطاب کر تے ہو ئے پاکستان ائیر فورس کے ہوائی جہاز اور ہوابا زہمارا قیمتی سرمایہ ہیں اور ان کی حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو اس امر سے متعلق آگہی فراہم کی جا ئے کہ کھلے عام جگہ جگہ گندگی نہ پھینکیں بلکہ کوڑا کرکٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مختص کر دہ کچرا دانوں میں ڈالیں، کیو نکہ گندگی کے ڈھیرپر ندوں کو اپنی طرف راغب کر تے ہیں اور ان گندگی کے ڈھیروں پر منڈلانے والے پرندے پاکستان ائیر فورس کے اثاثہ جات کیلئے خطر نا ک ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میو نسپل کمیٹی کے افسران کو ہدایت کی کہ تما م فنل ایریا ز اور ایم ایم عالم بیس کے گردو نواح میں صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنایا جائے ۔انہوں نے کہ کہا کہ پرائیو یٹ ہسپتالوں کے ویسٹ کی با ضا بطہ ڈسپوزل کو یقینی بنا یا جا ئے ۔ اے ڈی سی آر نے محکمہ زراعت کے افسران کو ہدایت کی کہ فصلات کی با قیات کو آگ لگا نے والے افراد کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا ئے ۔انھوں نے سی او ایم سی اور محکمہ پولیس کو ہدایت کی کہ کبوتربازی اور پتنگ اڑنے والے افراد کے خلاف بھی قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے ۔