عمران خان کے دیرینہ ساتھی امجد علی خان نیازی پی ٹی آئی کی مرکزی پولیٹیکل کمیٹی میں شامل
کندیاں (نمائندہ دنیا)پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن اِن چیف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنے دیرینہ ساتھی اور پولیٹیکل کوآرڈی نیٹر امجد علی خان نیازی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں پارٹی کی مرکزی پولیٹیکل کمیٹی کا رکن نامزد کر دیا ہے۔۔۔
اس موقع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے امجد علی خان نیازی نے کہا کہ وہ عمران خان کے اعتماد پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل اعتماد ان کے عزم اور حوصلے کو مزید تقویت دیتا ہے ۔ امجد علی خان نیازی نے کہا کہ وہ پارٹی کے وژن کے مطابق عوام کی خدمت اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف میں محنت، دیانت اور استقامت کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔