زرعی یونیورسٹی میں ’’بچوں کے آن لائن تحفظ‘‘ پر سیمینار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام اور یونیسیف کے تعاون سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈیپارٹمنٹ آف رورل سوشیالوجی میں \"بچوں کے آن لائن تحفظ\" کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
سیمینار میں ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال مسز خالدہ رفیق، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر/یونیسیف ازلان بٹ، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر بابر شہباز، چیئرپرسن شعبہ سوشیالوجی ڈاکٹر صدف محمود، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد طیب بھٹی نے خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے بچوں کو آن لائن محفوظ ماحول فراہم کرنے اور کمیونٹی سطح پر آگاہی سیمینارز کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن دنیا میں بچوں کو سائبر بلِنگ اور ہراسمنٹ جیسے مسائل کا سامنا ہے ، جن کے تدارک کے لیے مربوط اقدامات ضروری ہیں۔ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مسز خالدہ رفیق نے کہا کہ ڈیجیٹل دور میں بچوں کا آن لائن تحفظ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ والدین، اساتذہ اور کمیونٹی کو مل کر آگاہی فراہم کرنا ہوگی تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک محفوظ ماحول دے سکیں۔