  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے مبینہ پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر لیا۔تھانہ ریل بازار کے علاقے گمٹی چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر لیا۔ جو شہریوں سے پیسے بٹورتے ہوئے اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔

