  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے چک نمبر 266 رب کے رہائشی گلباز نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کی اہلیہ کو اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے مغویہ کی تلاش شروع کر دی گئی۔

